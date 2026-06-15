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Arzano, crolla il solaio di un edificio: 14 famiglie evacuate, palazzo sgomberato

Il solaio di un edificio del centro storico di Arzano (Napoli) ha ceduto; l’intero stabile, abitato da 14 famiglie, è stato evacuato. Sul posto il sindaco Giuseppe Vitagliano, non risultano feriti.
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A cura di Nico Falco
L’edificio in cui si è verificato il crollo, ad Arzano (Napoli)
L’edificio in cui si è verificato il crollo, ad Arzano (Napoli)

Il solaio di uno stabile del centro storico di Arzano ha ceduto nel pomeriggio di oggi, 15 giugno; il crollo non ha causato feriti ma, per consentire i sopralluoghi e gli interventi di messa in sicurezza, è stato necessario evacuare totalmente lo stabile, in cui vivono 14 famiglie. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, alle forze dell'ordine, e ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il sindaco del comune del Napoletano, Giuseppe Vitagliano, per seguire da vicino i soccorsi e l'assistenza ai residenti.

Il palazzo si trova in via Vittorio Emanuele III. Ad aggiornare sulla situazione è proprio il primo cittadino, che in un post su Facebook ringrazia i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Protezione Civile e i tecnici del Comune, "che hanno lavorato senza sosta e con grande professionalità per garantire l’incolumità di tutti" e spiega le cause del cedimento: sarebbe da ricondurre "a una prolungata e insufficiente manutenzione dell’immobile da parte della proprietà"; dopo le verifiche tecniche sarebbero stati infatti esclusi collegamenti di qualsiasi tipo con le reti idriche o fognarie.

"La priorità – prosegue il sindaco Vitagliano – resta una sola: la sicurezza e l’assistenza alle famiglie coinvolte. L’Amministrazione ha già attivato tutte le procedure necessarie per supportarle in questo momento difficile. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. E su questo non faremo mai un passo indietro".

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