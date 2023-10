Apre il gas in casa e minaccia di far esplodere il palazzo: 47enne arrestato a Chiaiano L’uomo, con un accendino tra le mani, ha minacciato di far esplodere la casa e l’intero palazzo: dopo aver opposto resistenza, è stato arrestato dalla polizia.

A cura di Valerio Papadia

Si è barricato in casa, ha aperto il gas e con un accendino in mano ha minacciato di far esplodere non solo l'abitazione, ma l'intero palazzo: è accaduto nella serata di sabato 7 ottobre – ma è stato reso noto soltanto oggi – a Chiaiano, quartiere dell'area Nord di Napoli, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Sabato sera i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, dietro segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito, dove era stata segnalata la fuoriuscita di gas da uno stabile. Sul posto, gli agenti hanno trovato i vigili del fuoco, che hanno indicato un appartamento al primo piano dell'edificio, dal quale proveniva un forte odore di gas.

Tutti gli altri inquilini sono stati evacuati dal condominio

I poliziotti si sono così adoperati per far uscire dal palazzo tutti gli altri condomini e per metterli in sicurezza; si sono poi recati all'appartamento, dove sono stati accolti da un uomo in evidente stato di agitazione, che stringeva un accendino tra le mani e che ha provato a impedire l'ingresso degli agenti. Gli operatori, non senza difficoltà, sono riusciti a entrare e a bloccarlo, evitando che potesse accadere il peggio.

L'uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato così tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e procurato allarme.