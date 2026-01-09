Appalti pilotati nel Salernitano: prosciolti Franco Alfieri e gli altri indagati

Archiviata l’inchiesta sulle procedure di affidamento manipolate che aveva coinvolto, tra gli altri, Franco Alfieri e il consigliere Cascone: il gip ha disposto il proscioglimento per gli indagati.

Franco Alfieri

Si chiude con una archiviazione la vicenda dei presunti appalti truccati nel Salernitano che aveva coinvolto, tra gli altri, Franco Alfieri, all'epoca sindaco di Capaccio-Paestum e presidente della Provincia: il gip del Tribunale di Salerno, Valeria Campanile, condividendo la richiesta del pubblico ministero Alessandro Di Vico, ha prosciolto gli indagati. Alfieri è attualmente ai domiciliari perché coinvolto nell'inchiesta sul voto di scambio a Capaccio-Paestum; per questa vicenda pochi giorni fa il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per lui e per gli altri indagati.

Le accuse: appalti manipolati

L'indagine riguardava le gare d'appalto relative ad opere infrastrutturali nel territorio salernitano, tra cui la Fondovalle Calore, l’Aversana e il sottopasso di Paestum; gli inquirenti avevano ipotizzato l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione delle procedure a evidenza pubblica.

Nell'ottobre 2024 erano arrivati gli arresti: misure cautelari per sei persone e per Alfieri, fedelissimo dell'allora presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, era stato disposto il carcere. Le verifiche investigative, però, non avevano portato a riscontri in tal senso e nello scorso novembre il pm aveva chiesto l'archiviazione.

Il decreto di archiviazione riguarda, oltre Franco Alfieri, il consigliere regionale Luca Cascone, l'ex staffista Andrea Campanile e il funzionario provinciale Michele Angelo Lizio. Proscioglimento anche per Federica Turi e Giovanni Vito Bello, funzionari comunali, e per Nicola Aulisio, titolare della Co.Ge.A. Impesit Srl e vicepresidente di Ance Regione Campania.

L'indagine per voto di scambio a Capaccio-Paestum

Alfieri è coinvolto in un'altra inchiesta, quella sul voto di scambio a Capaccio-Paestum, relativo alle elezioni amministrative 2019. Per quella vicenda, pochi giorni fa, la Procura di Salerno ha richiesto il rinvio a giudizio, oltre che per l'ex sindaco, per l'imprenditore Roberto Squecco (già condannato in via definitiva per collusione con un clan locale) e per sua moglie, Stefania Nobili, per l'agente della Polizia Municipale Antonio Bernardi, per l'addetto al cimitero Michele Pecora e per gli altri tre indagati, Domenico De Cesare, Vincenzo De Cesare e Antonio Cosentino. L'udienza preliminare è stata fissata per il 21 gennaio.

È stata separata la posizione di Angelo Genovese, detenuto a Sulmona, a cui era contestata una tentata estorsione ai danni di Domenico De Cesare: i suoi legali hanno chiesto il patteggiamento in continuazione con precedenti condanne. Attualmente restano ai domiciliari Alfieri, Squecco, Bernardi, Pecora e Cosentino; domiciliari disposti anche per Domenico e Vincenzo De Cesare (che sono però detenuti per altri reati, rispettivamente a Cosenza e a Salerno). L'unica indagata a piede libero è Stefania Nobili, moglie di Squecco.