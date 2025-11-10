Anziano truffato col finto incidente, impiegato delle Poste capisce tutto e lo salva

Immagine di repertorio

Quando quell'83enne si è presentato allo sportello per chiedere di prelevare una grossa somma di denaro, l'impiegato delle Poste si è insospettito: troppi soldi, tutti insieme. E così ha chiesto a cosa gli servissero. "Devo pagare un risarcimento per un incidente", la risposta. Ed è stata proprio questa "curiosità", o per meglio dire premura, a salvare la vittima: quell'uomo era stato raggirato da un truffatore con la tecnica del finto incidente.

La truffa dello specchietto

È successo nel primo pomeriggio di sabato 8 novembre a Cimitile, in provincia di Napoli. Erano le 14 circa quando l'uomo ha chiesto allo sportello di prelevare, spiegando che quei soldi sarebbero serviti per risarcire un uomo che lo stava aspettando in strada. L'impiegato si è fatto raccontare meglio la vicenda e ha capito che quella storia è, in realtà, il copione delle truffe dello specchietto: l'83enne era stato "agganciato" da un criminale che aveva simulato un finto incidente, magari colpendo la propria automobile con un oggetto per fargli sentire il rumore, e ora voleva che il danno, in realtà già presente sulla vettura, gli venisse risarcito.

L'inseguimento e l'arresto del criminale

L'anziano ha aggiunto di avere dato già a quello sconosciuto 50 euro, ma che non erano stati sufficienti e che quindi era andato a prelevare per pagare il resto senza coinvolgere le assicurazioni. A quel punto l'impiegato, ormai sicuro di quello che stava accadendo, ha temporeggiato, ha individuato l'uomo in attesa in strada, si è allontanato e ha i carabinieri. Che sono arrivati poco dopo, causando la fuga del truffatore: non appena ha visto la pattuglia, l'uomo ha capito che erano lì per lui ed è scappato.

L'inseguimento si è protratto per diversi chilometri, lungo strade strette e trafficate, durante la fuga l'uomo ha anche lasciato il veicolo per proseguire a piedi ma è stato bloccato e arrestato. Si tratta del 28enne Vincenzo Moreno Abbruzzese, di Avellino, nell'automobile è stata anche trovata la banconota da 50 euro che l'anziano gli aveva dato precedentemente; l'uomo è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.