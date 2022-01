Trasporto pubblico a Napoli

Anm, 1300 domande per 25 posti da autista bus, concorso a febbraio: niente pre-selezioni Subito le prove scritte che potranno tenersi anche in via telematica a causa del Covid. Simeone: “Poche 25 assunzioni, si faccia scorrere graduatoria”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono circa 1.300 le domande arrivate in Anm per 25 posti di autista di bus, tram e filobus con contratti a tempo indeterminato, rivolti anche a giovani diplomati. L'azienda dei trasporti è pronta a tenere il concorso pubblico già a metà febbraio. Non ci sarà la pre-selezione. Si partirà direttamente con le prove scritte che avverranno molto probabilmente con modalità telematica, a causa del Covid19. L'annuncio è stato fatto oggi, nel corso di un incontro con i sindacati. Agli scritti, seguiranno poi una prova pratica di guida ed un colloquio individuale. Saranno valutati anche i titoli. Punteggi bonus per chi ha già svolto prestazioni di lavoro nel settore dei trasporti pubblici, come gli autisti interinali.

I nuovi operatori di esercizio saranno inquadrati con contratto da autoferrotranviere con parametro 140, con uno stipendio base da circa 1.800 euro lordi al mese (circa 1.200 euro netti), a cui aggiungere le detrazioni ed eventuali assegni familiari. I nuovi assunti saranno inseriti da subito nell’organico aziendale, potranno così cominciare a lavorare già dai primi mesi del 2022. “Mi aspetto che ci sia una graduatoria "aperta" ad un eventuale scorrimento – afferma Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti – considerando che 25 unità servono veramente a poche. Abbiamo bisogno di personale viaggiante a tempo indeterminato e non certamente di altri lavoratori precari”.

La prova scritta avrà carattere tecnico professionale e di cultura generale (30 punti) e potrà tenersi, come detto, anche online a causa del Covid19. Il candidato in quest’ultimo caso dovrà essere in una stanza da solo, monitorabile con webcam, avere un computer a disposizione e connessione internet stabile. Una prova pratica di guida di un autobus (30 punti) e un colloquio orale individuale (10 punti). Per superare le prove scritte e pratiche bisognerà ottenere almeno 21 punti. Per il colloquio almeno 7 punti. La graduatoria finale sarà stabilita da una commissione esaminatrice.