Angela muore a 25 anni per un cancro raro, dalla sua storia donati fondi per la ricerca L’associazione La Perla ha raccolto fondi per la ricerca sul cancro. L’assegno consegnato all’Istituto Pascale.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morta a 25 anni Angela Cuomo, una ragazza affetta da una forma molto rara di cancro. Angela aveva la passione per la scrittura e la letteratura e una grande determinazione. In una poesia, tre anni prima che morisse, scriveva “Posso farcela, devo farcela, ho paura ma voglio vincere”. Angela alla fine si è dovuta arrendere al male, dopo 3 anni di lotta, ma dai suoi scritti è nato un libro che si intitola "La Perla" e una associazione che porta lo stesso nome.

L'associazione ha raccolto fondi per la ricerca

In questi mesi, l'associazione ha raccolto fondi per la ricerca. Ieri ha donato le risorse raccolte all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale". La prima raccolta fondi è stata consegnata simbolicamente nelle mani del direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, e del direttore sanitario, Maurizio di Mauro. A consegnare l'assegno la mamma e i due fratelli di Angela che hanno lasciato nell'Istituto anche alcune copie del libro La Perla.

"Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine – ha detto il direttore generale dell'Irccs, Attilio Bianchi – a questa famiglia che anche nella disgrazia di aver perso un congiunto tanto giovane ci ha riconosciuto l'impegno e la dedizione con cui trattiamo i nostri pazienti". "Gesti come questi – ha aggiunto il direttore sanitario Di Mauro – ci invitano a proseguire nella nostra mission con sempre maggiore impegno".

La storia di Angela Cuomo

È il 6 settembre 2016, quando ad Angela viene diagnosticata una forma rarissima di tumore. Malattia che combatte per 3 lunghissimi anni. Anni fatti di interventi chirurgici, di terapie dolorose, di tanta paura. Fondamentale nella sua vita la presenza della famiglia e di una dottoressa che le è vicina fino alla fine, Margaret Ottaviano, all'epoca giovane specializzanda, ora oncologa dell'Istituto dei tumori di Napoli.

Angela amava scrivere e l'ultimo giorno, quando ha capito che per lei non ce ne sarebbero stati altri, ha confidato ai fratelli e alla madre la password del suo cellulare perché vi trovassero dentro i suoi scritti. Scritti che la famiglia ha deciso di non lasciare secretati in una sim. È così che è nato il libro ‘La Perla' e poi l'associazione onlus che porta il suo nome nata per sostenere progetti a favore dei soggetti con patologie oncologiche e dei loro familiari ed è stato bandito anche un premio letterario.

Da qui una raccolta fondi per aiutare giovani oncologi, come la sua dottoressa Margaret Ottaviano, nel difficile compito di portare avanti la ricerca e far così che ad altri non tocchi la sua stessa sorte di "non farcela". Lunedì 3 luglio 2023, l'Associazione "La Perla – Angela Cuomo Per La Vita -" ODV, ha destinato il ricavato di raccolte fondi ottenute da iniziative svolte in questi primi mesi di sua costituzione all' Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale".