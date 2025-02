Andrea Settembre torna vincitore da Sanremo: “Un onore essere premiato dalla mia Napoli” Il cantante napoletano, vincitore delle “Nuove Proposte” a Sanremo 2025 con “Vertebre”, si racconta a Fanpage.it: “Dieci giorni fa non lo avrei mai pensato” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Andrea Settembre. Foto Peppe Pace / Fanpage.it

Il Comune di Napoli ha premiato Andrea Settembre, napoletano classe 2001, con una targa per la sua vittoria nella sezione "Nuove Proposte" al recente festival di Sanremo. Il giovane, vincitore con la canzone "Vertebre" che, attualmente, ha già raccolto oltre 10 milioni di streaming su Spotify ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lo ha premiato con una targa "in segno di gratitudine e ammirazione per il successo ottenuto e per aver rappresentato Napoli alla manifestazione canora più prestigiosa e seguita d’Italia".

Al termine della premiazione, il cantante napoletano si è fermato a parlare con Fanpage.it del successo ottenuto sul palcoscenico dell'Ariston, spiegando che "non me l'aspettavo assolutamente, sto ancora realizzando. Oggi sono tornato a Napoli dopo questo bel Sanremo e sto iniziando a capire, sono molto contento". La gioia negli occhi del 23enne, ancora galvanizzato per il successo ottenuto, è stata ben visibile anche con l'emozione provata nel ritirare dal sindaco Manfredi la targa di "Napoli – Città della Musica".

Andrea Settembre. Foto Peppe Pace / Fanpage.it

"Per me è stato un onore ricevere questo premio dal sindaco di Napoli, nella mia città che mi ha supportato e mi ha sostenuto", ha spiegato ancora a Fanpage.it, "Sono onorato, io banalmente dieci giorni fa neanche lo avrei immaginato tutto questo. Io fino alla fine, e chi mi conosce lo sa, mi sarei accontentato dell'amore ricevuto per "Vertebre", non mi aspettavo di vincere. Sono contento", ha aggiunto, "che oltre ad un ragazzo del 2001 come me, abbia vinto anche Olly (che è del 2001 a sua volta, ndr): la nostra è una generazione molto bersagliata e sono contento che due ragazzi del 2001 abbiano fatto un buon lavoro e che abbiano ricevuto i due leoncini di Sanremo".

E su Olly, vincitore tra i big con "Balorda nostalgia" e suo coetaneo, spiega: "Non l'ho mai incontrato, ma vorrei fargli tanti bei complimenti". Infine, su un possibile ritorno all'Ariston stavolta tra i cantanti big, ha chiosato: "Non so, so, dipende da tante cose, se c'è il pezzo, dalla commissione.. intanto mi godo i concerti, anzi, vi aspetto tutti l'11 aprile alla Casa della Musica di Napoli e per il resto.. vediamo".