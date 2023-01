Andrea Auletta muore a 31 anni in un incidente stradale: lutto nel Casertano Il furgoncino si è ribaltato e si è schiantato contro il guard rail in Puglia. Il sindaco di Succivo, Salvatore Papa: “Vicini alla famiglia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel Casertano per la morte di Andrea Auletta, autotrasportatore di 31 anni, morto nella giornata di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, in un tragico incidente stradale in Puglia. Il giovane, originario di Succivo, era alla guida di un furgoncino che trasportava farmaci, quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato e si è schiantato contro il guard rail. L'incidente è avvenuto sulla A14, attorno alle ore 13,30, nei pressi di Modugno, sul tratto dell'autostrada compreso tra Bari e Bitonto in direzione Nord.

Ferito anche l'altro passeggero

L'impatto purtroppo è stato tremendo. Andrea non ce l'ha fatta ed è morto a seguito delle ferite riportate. Ferito anche l'altro passeggero del mezzo, di nazionalità straniera, ricoverato all’ospedale San Paolo di Bari. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

Il sindaco di Succivo: "Vicini alla famiglia"

Il Sindaco di Succivo, Salvatore Papa, ha voluto rendere omaggio ai familiari, ai quali ha espresso le condoglianze dell'amministrazione: "Il Consiglio Comunale e tutta la Cittadinanza – è scritto in un post su Facebook il primo cittadino – si stringono al dolore della famiglia Auletta per la prematura e tragica scomparsa di Andrea, giovane concittadino morto per un incidente sul lavoro. Alla sua famiglia va il caloroso abbraccio di tutta la comunità. Buon viaggio, Andrea".