Ancora auto incendiate, stavolta davanti al cinema Modernissimo: troppi episodi, c’è l’indagine Auto incendiate all’esterno del Cinema Modernissimo al centro storico. Indagano le forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendiate le auto all'esterno del Cinema Modernissimo, in via Cisterna dell'Olio, al centro storico di Napoli. Il rogo avviene a 24 ore di distanza dall'incendio che ha devastato auto e motorini parcheggiati in piazza Carolina, alle spalle della Prefettura di Napoli. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Ancora da chiarire l'origine del rogo, ma non è escluso che possano esserci dei collegamenti con gli incendi avvenuti nella stessa zona nei giorni scorsi. Già il 21 dicembre scorso, erano stati dati alle fiamme alcuni motorini all'esterno della libreria La Feltrinelli in piazza dei Martiri.

Borrelli: "Allarme piromani"

Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire cosa sia accaduto e individuare e identificare eventuali responsabili. Sulla vicenda interviene il parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che afferma:

“Massima priorità alla ricerca di questi criminali. Vanno fermati prima che possa accadere una tragedia. Sarebbe un piromane quello che sta causando panico e terrore per il centro di Napoli incendiando auto e moto parcheggiate in strada, come segnalano diversi cittadini al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Dopo l’episodio di sabato scorso a Piazza Carolina e quello di Piazza dei Martiri con degli scooter dati alle fiamme, altre auto sono state incendiate a via Cisterna dell’olio, vicino al cinema Modernissimo.

E conclude:

