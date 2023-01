Auto e moto incendiate a Chiaia vicino alla Prefettura, caccia ai piromani: 20 giorni fa altro rogo Divorati dalle fiamme auto e scooter in piazza Carolina, dove c’è lo stazionamento taxi. A dicembre a fuoco i motorini nella vicina piazza dei Martiri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto incendiate a Chiaia, nel salotto buono di Napoli. Succede a Piazza Carolina, ad una manciata di passi dalla Prefettura di Napoli. Lo slargo che collega via Chiaia, rinomata strada dello shopping cittadino, e piazza del Plebiscito, famosa in tutto il mondo. Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiato nella notte dell'ultimo weekend, tra sabato 14 e domenica 15 gennaio. Completamente distrutti dalle fiamme un'auto e alcuni motocicli che erano parcheggiati nella piazza, dove si trova anche lo stazionamento dei taxi. Un episodio ancora più inquietante, se si considera che solo il 21 dicembre scorso un altro rogo di motorini, questa volta, si era verificato nella vicina piazza dei Martiri, nei pressi della libreria La Feltrinelli, come denunciato dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.

A dicembre a fuoco motorini in piazza dei Martiri

Sulla vicenda intervengono anche il parlamentare di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri di Europa Verde alla I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci:

Nella notte di sabato ignoti hanno dato alle fiamme un’autovettura e alcuni motocicli in sosta in Piazza Carolina. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori e alle modalità con le quali è stato appiccato il rogo.

E aggiungono: