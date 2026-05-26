Giffoni Film Festival, nuovi inviti a dedurre: ipotesi danno erariale di quasi mezzo milione

La Finanza chiede spiegazioni all’Ente Autonomo Giffoni Experience su contributi pubblici incassati da un’associazione presieduta dalla moglie del direttore artistico e organizzativo dell’Ente e avente come unica dipendente la loro figlia.

Un nuovo invito a dedurre è stato presentato all'Ente Autonomo Giffoni Experience, del suo direttore artistico e organizzativo dell’Ente Claudio Gubitosi e del Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania. Gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti e su richiesta del Sostituto Procuratore Mauro Senatore, coordinato dal Procuratore regionale Giacinto Dammicco, riguardano un presunto danno erariale di 478.769 euro, riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Accertamenti partiti dopo gli accertamenti, oggi in fase processuale, sulla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Sempre oggi è scattato un sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento, fino alla concorrenza dell’importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, fanno sapere dalla Finanza.

Come spiegato da fonti investigative a Fanpage.it, le indagini riguardano gli affidamenti diretti conferiti tra il 2016 e il 2024 ad una associazione culturale per attività collegate alla manifestazione, presieduta dalla moglie del direttore artistico dell'Ente Autonomo Giffoni Experience e avente come unica dipendente la figlia della coppia. In particolare, parte dei contributi pubblici destinati al Festival sarebbero stati "dirottati" verso l'associazione, spiega a Fanpage.it il colonnello Giuseppe Evangelista, attraverso affidamenti che erano qualificati formalmente come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti dagli inquirenti una forma di "contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata". Gli incarichi venivano conferiti ogni anno per importi praticamente identici, per essere poi rendicontati nell'ambito dei contributi regionali ed europei ottenuti dall’Ente. Spese che, secondo le indagini, sarebbero state modeste, scarsamente pertinenti o prive di collegamento diretto con le attività rendicontate. Ora tutte le persone coinvolte sono state invitate a dedurre: potranno presentare memorie difensive e documentazione a propria discolpa e chiedere di essere convocati dall'autorità giudiziaria contabile.