Ammazzati con fucili a pallettoni e mitra per punizione, condannati boss dei Casalesi Condannati quattro boss del cartello dei Casalesi per duplice omicidio del 2003: le vittime ritenute responsabili di incendi in aziende bufaline.

A cura di Nico Falco

Ergastolo per il boss dei Casalesi Enrico Martinelli, venti anni di carcere per Francesco Schiavone "Cicciariello", cugino omonimo del capoclan Sandokan, per Vincenzo Schiavone alias Petillo e per Pasquale Spierto. Si chiude così il processo con rito abbreviato, davanti al gup Giuseppe Sepe, per il duplice omicidio di Domenico Apuzzo e Salvatore Natale, 33 e 40 anni, ammazzati a colpi di fucile a pallettoni e con raffiche di kalashnikov nella frazione Brezza di Grazzanise (Caserta).

I due, cognati tra loro, furono ammazzati nell'ottobre 2003, secondo la ricostruzione degli inquirenti si trattò di una punizione in quanto entrambi erano ritenuti responsabili di alcuni incendi dolosi divampati all'interno dei fienili di aziende bufaline del Casertano, tra cui quella del boss Martinelli; la loro esecuzione, è emerso dalle indagini, servì anche per riaffermare la supremazia del clan (fazione Schiafone) sul territorio. Dal processo è emerso che Apuzzo e Natale furono trucidati mentre andavano al lavoro nei campi. La loro automobile fu affiancata da quella della batteria di killer, che subito aprì il fuoco.

Le vittime tentarono la fuga, ma il loro veicolo finì in un canale di scolo e rimasero intrappolati; furono uccisi da una pioggia di proiettili, esplosi da un mitra e da un fucile calibro 12 caricato a pallettoni ed un fucile mitragliatore kalashnikov. Durante il processo Spierto e i due Schiavone hanno fatto delle ammissioni, ottenendo per questo motivo la concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti e quindi allo sconto di pena rispetto a Martinelli.