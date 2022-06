All’Ospedale Pellegrini apre il primo ambulatorio di Chirurgia della mano per ricostruire le dita Sarà inaugurato mercoledì 22 giugno il nuovo ambulatorio di chirurgia della mano al Pellegrini di Napoli. Protesi in titanio per ricostruire gli arti persi.

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Ospedale Pellegrini della Pignasecca apre il nuovo ambulatorio della Chirurgia della Mano da mercoledì 22 giugno 2022. È il primo di questo tipo in Campania. Si potranno fare le protesi per ricostruire arti e dita persi. All'ambulatorio sarà possibile permettere a chi ha subito traumi complessi della mano la ripresa delle attività della vita quotidiana a costi sostenibili. Possono rivolgersi all'ambulatorio tutte le persone che hanno subito sfaceli e traumi complessi della mano con la conseguenza di amputazioni del pollice o di altre dita. Il responsabile dell'ambulatorio è il primario Angela Penza, coordinatore Antonietta Visone. Mentre nello staff ci sono il responsabile medico Leopoldo Caruso, la coordinatrice infermieristica Antonietta Visone e l'infermiera Venere De Blasio.

Il centro del Pellegrini in realtà già da anni è punto di riferimento per la chirurgia della mano. Le mani restano l'organo del corpo umano statisticamente più coinvolto dagli eventi traumatici in ambito lavorativo e domestico, con il doppio della frequenza rispetto alle altre parti dell'arto superiore.

Come prenotare la prima visita e gli orari dell'ambulatorio di chirurgia della mano

L'ambulatorio Protesi e Esoprotesi Funzionali della Mano dell'Ospedale Pellegrini della Pignasecca sarà aperto il mercoledì dalle 15 alle 18. La prima visita sarà effettuata dal medico responsabile dell'ambulatorio e permetterà di analizzare e studiare la possibilità di un eventuale impianto di protesi al titanio per le amputazioni di pollice o di esoprotesi il cui funzionamento è basato sui movimenti residui dell'arto superiore.

Per prenotare la prima visita serve l'impegnativa regionale codice 897.00.017 quesito diagnostico v52/v529 (collocazione e sistemazione protesi), da effettuare presso qualsiasi CUP o farmacia abilitata. In alternativa si può inviare l'impegnativa all'email: ambprotesiaslnapoli1centro.it.

Per le visite successive le prenotazioni saranno fatte direttamente in ambulatorio. È disponibile anche un numero telefonico: 081.2543336.