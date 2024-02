Alessandro Gassmann girerà “Questi fantasmi” di Eduardo a Napoli: visita al Rione Sanità Il popolare attore sta conducendo i sopralluoghi al centro storico di Napoli. Visita anche al Palazzo dello Spagnolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Alessandro Gassmann (Lapresse). A destra, Palazzo Sanfelice

Alessandro Gassmann girerà "Questi fantasmi!", la commedia di Eduardo De Filippo, a Napoli. Il popolare attore romano è in visita in città in questi giorni per i scegliere le possibili location per le riprese cinematografiche. Il 7 febbraio scorso, su X, ha pubblicato foto del Palazzo Sanfelice, complesso monumentale nel cuore del Rione Sanità, commentando: "Sono a Napoli per i sopralluoghi di un film di cui parleremo più avanti… che città unica". Proprio in quell'edificio barocco Settecentesco, nel 1967 fu girato il film di Questi fantasmi, diretto da Renato Castellani, che aveva come protagonista Vittorio Gassman, papà di Alessandro.

Il film precedente con protagonista il papà Vittorio

Il nuovo film sarà diretto da Alessandro Gassmann. Non è ancora chiaro se l'attore, papà di Leo Gasman, sarà o meno nel cast, dove il ruolo da protagonista, secondo voci finora circolate, potrebbe essere affidato a Massimiliano Gallo, collega di Gassmann nella serie tv Rai "I bastardi di Pizzofalcone" – le cui riprese della quarta stagione si sono concluse lo scorso novembre – ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Gallo ha recitato recentemente in altri film ispirati a commedie di Eduardo, come "Filumena Marturano" e "Napoli Milionaria!", entrambi andati in onda su Rai Uno.

"Questi fantasmi!" fu scritta da Eduardo nel 1945 ed è stata anche la prima commedia di Eduardo ad essere rappresentata all'estero: messa in scena al Théâtre de la Ville di Parigi il 7 giugno 1955. La commedia, tra le più famose del drammaturgo partenopeo, vanta anche numerose trasposizioni cinematografiche. La prima, diretta da Eduardo, nel 1954 con Renato Rascel e Franca Valeri. Nel 1962, lo stesso Eduardo recitò nel film per la tv. Nel 1967 la seconda pellicola per il cinema, diretta da Renato Castellani, vide Vittorio Gassman nei panni del protagonista Pasquale Lojacono, affiancato da Sophia Loren, Marcello Mastroianni e Aldo Giuffré. Nel 1981 un'altra versione, in italiano, diretta e interpretata da Enrico Maria Salerno, con Antonio Casagrande, nel ruolo del portinaio.