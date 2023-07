Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera si gira a Forcella: riprese iniziate Set in Vico Scassacocchi, poco distante dal Pio Monte della Misericordia e da via dei Tribunali al centro storico di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Napoli Milionaria!", con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera si gira a Forcella, nel ventre di Napoli. Le riprese del nuovo film di Rai Uno sono partite. Set in Vico Scassacocchi, una stradina parallela a via delle Zite e perpendicolare a Forcella, poco distante da via dei Tribunali e dal Pio Monte della Misericordia. È qui che potrebbe essere allestito, quindi, il famoso "basso" napoletano dove nel 1942, anno nel quale inizia la vicenda narrata nella commedia di Eduardo De Filippo, vive la famiglia di Gennaro Jovine. Il film è la trasposizione cinematografica per la Tv della commedia eduardiana, considerata la capostipite del Neorealismo italiano. La regia del film Rai è firmata da Luca Miniero.

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera tornano a recitare Eduardo assieme dopo il grande successo di "Filumena Marturano", andata in onda su Rai Uno il 20 dicembre scorso, dove Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera hanno interpretato rispettivamente Domenico Soriano e Filumena Marturano. Un'interpretazione che ha riscosso l'apprezzamento di critica e pubblico, con oltre 3,5 milioni di spettatori davanti allo schermo in prima serata su Rai Uno, con uno share del 21.5%. La coppia di attori si conferma molto affiatata. I due attori sono stati assieme anche in Imma Tataranni – Sostituto procuratore, altra grande serie televisiva della prima serata dell'ammiraglia Rai, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, dove Gallo interpreta il personaggio di Pietro De Ruggeri.

Gallo aveva anticipato l'avvio delle riprese in città di Napoli Milionaria!, previsto per il mese di luglio 2023, intervenendo a Tv Talk nelle scorse settimane. La commedia, pubblicata nel 1945, apre la raccolta della "Cantata dei giorni dispari". Celebre la frase "Ha da passa' ‘a nuttata" (deve trascorrere la notte) che Gennaro pronuncia nel terzo e ultimo atto, che dà il senso dell'impotenza dell'essere umano di fronte alle grandi difficoltà della vita e della speranza con la quale affrontare il destino.