Napoli Milionaria si gira a luglio in città, riprese con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera A luglio partono le riprese del nuovo film Rai ispirato alla commedia di Eduardo De Filippo. Alla regia Luca Miniero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partiranno a luglio le riprese di "Napoli Milionaria!", con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già reduci dal grande successo di "Filumena Marturano", andata in onda su Rai Uno il 20 dicembre scorso. Si gira nel capoluogo partenopeo. Massimiliano Gallo ne ha parlato a Tv Talk. Il film è la trasposizione cinematografica per la Tv della commedia di Eduardo De Filippo, ambientata nel Secondo Dopoguerra a Napoli e considerata una delle opere che hanno dato avvio al Neorealismo italiano. La regia del film Rai è firmata da Luca Miniero.

Torna la coppia Gallo-Scalera

Sullo schermo torna, quindi, il duo Gallo-Scalera, che ha già all'attivo altri grandi successi televisivi. Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera hanno interpretato rispettivamente Domenico Soriano e Filumena Marturano, protagonisti dell'omonima commedia, che lo scorso dicembre ha tenuto incollati 3,5 milioni di spettatori davanti allo schermo in prima serata su Rai Uno, con uno share del 21.5%. Confermandosi il programma più visto della serata. I due attori sono stati assieme anche in Imma Tataranni – Sostituto procuratore, altra grande serie televisiva della prima serata dell'ammiraglia Rai, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, dove Gallo interpreta il personaggio di Pietro De Ruggeri.

Gallo non ha mai nascosto di voler interpretare il personaggio di Gennaro Jovine, protagonista di Napoli Milionaria!, già vestito da Eduardo sia in teatro che in Tv. La commedia, pubblicata nel 1945, apre la raccolta della "Cantata dei giorni dispari". Celebre la frase "Ha da passa' ‘a nuttata" (deve trascorrere la notte) che Gennaro pronuncia nel terzo e ultimo atto, che dà il senso dell'impotenza dell'essere umano di fronte alle grandi difficoltà della vita e della speranza con la quale affrontare il destino.