Alessandro Gassmann: "Napoli è la capitale culturale d'Italia, mi ha regalato tantissimo. Qui sto bene" L'attore Alessandro Gassmann, a Napoli per le riprese di "Questi fantasmi" per la Rai, racconta la sua idea della città.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Napoli è senza ombra di dubbio la capitale culturale di Italia. Non solo per storia, musica e teatro. È l'unica in Italia con così tanti teatri. E sono sempre pieni. È un segnale chiaro che c'è una abitudine alla cultura in questa città oltre che una abitudine alla bellezza che è unica al mondo". A parlare è l'attore Alessandro Gassmann, in questi giorni nel capoluogo partenopeo per girare "Questi fantasmi!", che ha voluto dichiarare ancora una volta il suo amore incondizionato per il capoluogo partenopeo, che peraltro conosce anche molto bene, avendovi già girato "I Bastardi di Pizzofalcone".

"Napoli mi ha dato tantissimo"

Alessandro Gassmann, figlio del grande regista e attore Vittorio Gassman e papà di Leo, ha parlato ai microfoni del Cohousing Cinema del Comune di Napoli:

"Questa città mi ha regalato tantissimo, non riesco a vedere i lati negativi, seppure ci sono come in tutte le città. Ma credo che sia in questo senso insuperabile. Spero di continuare a frequentarla anche in futuro perché mi ci trovo molto bene. Purtroppo non so ancora parlare napulitano. Ma grazie a voi e buona giornata".

Alessandro Gassmann sta girando in questi mesi a Napoli "Questi fantasmi!", la commedia di Eduardo De Filippo, a Napoli. Nel 1967 a Palazzo Sanfelice fu girato il film di Questi fantasmi, diretto da Renato Castellani, che aveva come protagonista Vittorio Gassman, papà di Alessandro. "Questi fantasmi!" fu scritta da Eduardo nel 1945 ed è stata anche la prima commedia di Eduardo ad essere rappresentata all'estero: messa in scena al Théâtre de la Ville di Parigi il 7 giugno 1955. La commedia, tra le più famose del drammaturgo partenopeo, vanta anche numerose trasposizioni cinematografiche. La prima, diretta da Eduardo, nel 1954 con Renato Rascel e Franca Valeri. Nel 1962, lo stesso Eduardo recitò nel film per la tv. Nel 1967 la seconda pellicola per il cinema, diretta da Renato Castellani, vide Vittorio Gassman nei panni del protagonista Pasquale Lojacono, affiancato da Sophia Loren, Marcello Mastroianni e Aldo Giuffré. Nel 1981 un'altra versione, in italiano, diretta e interpretata da Enrico Maria Salerno, con Antonio Casagrande, nel ruolo del portinaio.