Napoli, sgomberate sei case al Rione Amicizia occupate abusivamente da persone vicine al clan Contini-Bosti L’operazione interforze, coordinata dalla Procura di Napoli, ha portato allo sgombero di sei appartamenti all’isolato 12 del Rione Amicizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un blitz interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, coordinato dalla Procura di Napoli, ha portato allo sgombero di sei appartamenti occupati abusivamente al Rione Amicizia, complesso di edilizia popolare del capoluogo campano. Secondo quanto emerso dalle indagini, i sei appartamenti erano occupati abusivamente da persone ritenute vicine al clan Contini-Bosti.

L'attività investigativa si è inserita in una più ampia operazione di monitoraggio degli immobili di edilizia residenziale pubblica effettuata secondo le direttive interministeriali al fine di riqualificarli nell'ambito del PNRR. In particolare, nel Rione Amicizia i controlli delle forze dell'ordine si sono concentrati sull'isolato 12, in via Giusso, traversa di via Filippo Maria Briganti, in cui era nota la presenza di persone riconducibili al clan Contini-Bosti.

I successivi accertamenti, effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, dai carabinieri del Nucleo Investigativo, dai finanzieri del Gruppo Impiego Napoli e dagli agenti della Polizia Locale partenopea, hanno consentito di individuare, all'interno dell'isolato 12 del Rione Amicizia, sei appartamenti occupati abusivamente da persone ritenute vicine al sodalizio criminale, che ha spinto il gip del Tribunale di Napoli a ordinarne lo sgombero e il successivo sequestro.