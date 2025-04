video suggerito

Sequestrata casa popolare a Scampia: occupata abusivamente e trasformata in alloggio di lusso Gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato due alloggi occupati abusivamente a Scampia, Napoli Nord; uno era stato ristrutturato con materiali di pregio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

135 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'appartamento popolare sequestrato a Scampia

Una casa popolare occupata abusivamente era stata trasformata in alloggio di lusso, completamente ristrutturata con materiali di pregio: è quello che hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale a Scampia, periferia Nord di Napoli, intervenuti in via Ghisleri per verificare possibili occupazioni senza titolo di immobili di proprietà pubblica. L'appartamento, che si trova nei pressi dell'Oasi del Buon Pastore, è stato sequestrato ai sensi dell'articolo 321 del codice penale

Gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio hanno accertato che l'immobile, di proprietà del Comune di Napoli, non era utilizzato da un assegnatario legittimo ma era stato occupato abusivamente; era stato inoltre sottoposto a interventi di ristrutturazione, effettuati senza qualsiasi autorizzazione edilizia, che avevano riguardato anche la natura strutturale. L'alloggio era stato trasformato in una casa di lusso: c'erano finiture di pregio e materiali e soluzioni architettoniche costosi, non compatibili con la destinazione d'uso di alloggio popolare.

Poco dopo gli agenti sono intervenuti anche in via Attilio Micheluzzi, dove hanno sequestrato un secondo appartamento, anche questo occupato abusivamente, di proprietà dell'Acer. In questo caso erano in corso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, sempre senza alcuna autorizzazione, per rendere l'immobile pronto all'uso. Gli occupati dei due appartamenti sequestrati sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di alloggi pubblici e per violazioni al Testo Unico dell’Edilizia, che prevede l'obbligo di titoli abilitativi per qualunque intervento edilizio, in particolare per gli immobili sottoposti a vincoli pubblici. Una volta concluso l'iter giudiziario, i due appartamenti torneranno nelle disponibilità del Comune di Napoli per essere quindi assegnati a nuclei familiari inseriti regolarmente nelle graduatorie per gli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica).