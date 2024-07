video suggerito

Ristorante degli orrori al Rione Sanità vendeva cibo avariato: sequestrati 500 kg di alimenti Ispezione della Polizia Locale e dell’Asl ad un ristorante srilankese al Rione Sanità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Cibo avariato, non tracciabile e conservato in cattive condizioni igienico sanitarie venduto in un ristorante al Rione Sanità. Sequestrata mezza tonnellata di alimenti e preparazioni gastronomiche in un locale srilankese in via Mario Pagano. Il titolare ha ricevuto 4 sanzioni amministrative. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Stella, guidati dal Comandante Gaetano Vassallo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, di concerto con personale del Distretto 29 dell'Asl Napoli 1 Centro.

L'intervento dopo le denunce dei cittadini

I caschi bianchi sono intervenuti presso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che era stata oggetto di svariati esposti da parte di cittadini della zona. A seguito della verifica sono stati sottoposti a sequestro sanitario 5 quintali di alimenti e preparazioni gastronomiche, trovate in cattive condizioni igienico sanitarie.

Al titolare dell’attività sono state contestate 4 violazione amministrative per inottemperanza alla normativa sanitaria, a quella sull’impatto acustico e per violazione del regolamento di Polizia e Sicurezza urbana in materia differenziazione dei rifiuti.

I controlli nel quartiere

Nelle zone limitrofe, altri agenti della stessa unità operativa hanno effettuato controlli sulle infrazioni al codice della strada elevando 16 verbali di cui uno per guida senza patente, uno per la circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e 6 per sosta irregolare.