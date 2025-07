Sequestrati 300 kg di pesce per i ristoranti a Torre del Greco: pessime condizioni igieniche

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sequestrati 300 chilogrammi di pesce per i ristoranti nella zona turistica di Torre del Greco. Casse piene di pregiati pesce spada e tonno rosso, ma conservate in condizioni igieniche pessime. A fare la scoperta i carabinieri della compagnia locale, impegnati in un controllo del territorio, nel centro del comune corallino, con il supporto dei colleghi del nucleo parco forestale, del nucleo cinofili di Sarno e di un velivolo del nucleo elicotteri di Pontecagnano. I militari dell'Arma hanno scoperto e sequestrato il pesce che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato destinato verosimilmente al consumo nei ristoranti della zona. Si tratta di pesce spada e tonno rosso, specie particolarmente pregiate. Erano custodite in un magazzino della zona turistica sul quale adesso sono in corso accertamenti.

I controlli dei carabinieri a Torre del Greco

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Nel corso dell'operazione, inoltre, i carabinieri hanno eseguito perquisizioni e controlli alla circolazione ed hanno presidiato la cittadina nelle sue aree più sensibili. Pesante il bilancio: 59 le persone identificate, 19 i veicoli passati al setaccio. Mentre nel complesso sono stati portati a termine 3 sequestri a carico di ignoti. Il primo conta nel verbale 2,9 chili di hashish, rinvenuti in un’area condominiale. Sequestrati anche due cani detenuti illegalmente e sottoposti a maltrattamenti. Infine, come detto, la scoperta del magazzino dove era conservato il pesce pregiato in cattive condizioni. Le modalità di conservazione degli alimenti destinati alla somministrazione al pubblico sono molto importanti e sono sottoposte a rigidi controlli. Mangiare il pesce in cattive condizioni di conservazione, infatti, può causare anche seri danni alla salute, anche se i cibi vengono cotti.