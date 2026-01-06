Agnano, ventenne ferito a colpi di pistola alla gamba davanti alla discoteca

Immagine di repertorio

Uno sconosciuto gli si sarebbe avvicinato nei pressi di una discoteca di Agnano, periferia Ovest di Napoli e, senza un apparente motivo, gli avrebbe sparato. Versione, tutta da verificare, che ha fornito ai sanitari prima e ai poliziotti poi un 20enne napoletano, finito all'alba di oggi al Pronto Soccorso; il giovane, raggiunto da una pallottola alla gamba sinistra, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Il ferimento sarebbe avvenuto davanti ad una discoteca di via Scarfoglio, dove il ragazzo aveva passato la serata, intorno alle 6 di oggi, martedì 6 gennaio. Il 20enne, con precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato accompagnato al vicino San Paolo di Fuorigrotta, dove i medici hanno escluso complicazioni di rilievo; in ospedale, come da prassi in casi del genere, su segnalazione dei sanitari, intorno alle 7 sono intervenute le forze dell'ordine per raccogliere le testimonianze e l'avvio delle indagini. Il 20enne avrebbe descritto sommariamente l'accaduto, senza fornire particolari precisi e sostenendo di non conoscere il responsabile né il motivo per cui è stato ferito.

Le indagini sono affidate al commissariato Bagnoli della Polizia di Stato; tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella secondo cui potrebbe essersi trattato dell'epilogo di un litigio avvenuto nel locale notturno. Al vaglio anche la possibilità che elementi utili per la ricostruzione e per l'individuazione dei responsabili possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza; non è escluso che vengano acquisiti anche i nastri della discoteca.