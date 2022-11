Agli arresti domiciliari, chiama l’ambulanza per “cambiare aria”: il video su TikTok La denuncia arriva dal consigliere regionale e deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha visto il video sul noto social e lo ha segnalato alle autorità.

A cura di Valerio Papadia

"Quando vuoi uscire da detenuto" e le emoticon della faccina che ride. Questa la didascalia a un video apparso su TikTok in cui si vede un uomo – che dice di essere agli arresti domiciliari – seduto in un'ambulanza che, mentre fa ruotare la camera del cellulare per far vedere che si trova sul mezzo di soccorso, esclama: "Per cambiare un po' d'aria, solo così si può cambiare". Tanti gli utenti che hanno segnalato il video al consigliere regionale e deputato Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta lo ha rilanciato sulle sue pagine social e ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti affinché svolgano tutti gli accertamenti sulla vicenda.

"In questo video un soggetto che afferma di essere un detenuto ai domiciliari cambia aria andando a fare un giro in ambulanza e probabilmente fa finta di stare male. L’unico modo per muoversi è andare in ospedale chiamando un’ambulanza" scrive Borrelli sui social.

"Abbiamo segnalato l’episodio alle Autorità chiedendo di verificare quanto è accaduto. Se si tratta davvero di un detenuto che ha simulato un malore per poter ‘fare un giro’ in autoambulanza allora bisogna prendere provvedimenti seri. I mezzi di soccorso non sono dei taxi – dice ancora Borrelli -. Occorre considerare che oggi i social network sono diventati uno strumento di propaganda per i criminali ed anche un modo per ottenere la celebrità da parte di soggetti alquanto discutibili".