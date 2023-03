Agguato a Torre Annunziata: Raffaele Malvone, 29 anni, ucciso a colpi di pistola L’uomo, con precedenti, è deceduto durante il trasporto in ospedale: è stato attinto da tre proiettili intorno alle 13 di oggi, domenica 26 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora un omicidio nel Napoletano: Raffaele Malvone, 29 anni, è stato ucciso oggi a colpi di pistola a Torre Annunziata. L'agguato si è verificato intorno alle 13 di oggi, domenica 26 marzo, in via Plinio: Malvone, con precedenti penali, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Gionta, è stato colpito da tre proiettili, esplosi da due persone a bordo di uno scooter, che lo hanno intercettato all'esterno della sua salumeria.

Il 29enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118: purtroppo, a causa delle ferite causate dai proiettili, Malvone è deceduto durante il trasporto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'omicidio e per identificare i responsabili.

A Torre Annunziata un 44enne ferito solo pochi giorni fa

Nella città oplontina, soltanto lo scorso 20 marzo, sei giorni fa, un uomo di 44 anni è stato ferito a colpi di pistola durante un agguato. Il 44enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito da quattro proiettili in via Torretta di Siena, nella zona del cimitero di Torre Annunziata: trasportato all'ospedale di Castellammare, l'uomo è riuscito a salvarsi e non è considerato in pericolo di vita, nonostante fosse stato colpito anche alla nuca e al torace. Sulla vicenda indagano i carabinieri.