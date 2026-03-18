Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedale

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Sangue nella notte appena trascorsa a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: due giovani sono stati feriti in un agguato a colpi di pistola. Da quanto si apprende, i due sono stati feriti da sconosciuti mentre si trovavano in via Mianella: le due vittime sono state portate al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto; nonostante le ferite da arma da fuoco, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni dell'agguato, per individuare i responsabili e per fare piena luce sull'evento.