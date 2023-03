Torre Annunziata, 44enne ferito con 4 colpi di pistola anche a nuca e torace si salva L’uomo, originario di Torre Annunziata, forse vittima di una rapina. Aggressione in via Torretta di Siena. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ferito con 4 colpi di arma da fuoco un 44enne di Torre Annunziata: colpito a nuca, torace, gomito e ginocchio. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito a colpi di arma da fuoco in Via Torretta di Siena, nella zona del cimittero. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con l'ambulanza del 118, che dopo le prime cure mediche del caso, ha trasportato il ferito in ospedale. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che indagano sulla vicenda. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, anche se dai primi accertamenti sembra possa essersi trattato di una rapina finita male.

L'aggresssione in Via Torretta di Siena

L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare per un uomo ferito. Si tratta di un 44enne oplontino, ferito verosimilmente con colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe stato centrato da almeno 4 colpi che lo hanno raggiunto alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio. L'episodio sarebbe accaduto in Via Torretta di Siena. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato poi trasferito all'ospedale del mare di Napoli per essere sottoposto a degli interventi chirurgici.

Indagano i carabinieri di Torre Annunziata

La dinamica è ancora da chiarire. L’uomo non è in pericolo vita. Sono in corso le indagini per chiarire la vicenda. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di individuare i presunti responsabili dell'aggressione e di identificarli e di ricostruire il tragitto seguito prima e dopo l'arrivo sul luogo del delitto.