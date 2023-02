Agguato a Ponticelli, 33enne ucciso a colpi di pistola nella sua auto La vittima è stata freddata da numerosi colpi di pistola mentre si trovava sulla sua automobile in viale Margherita; indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Omicidio a Napoli nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 febbraio: un uomo di 33 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella sua automobile: si tratta di Federico Vanacore. L'agguato è andato in scena intorno alle 16.30 in viale Margherita, a Ponticelli, periferia orientale di Napoli: il 33enne si trovava a bordo di una 500 X quando è stato ferito da alcuni colpi di pistola; inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che si sono recati sul posto per tutti i rilievi del caso.

Sono stati i sanitari del 118, allertati e giunti sul posto, a segnalare l'omicidio ai militari dell'Arma, che si sono successivamente recati sul posto. Come detto, quando i soccorritori sono giunti sul posto, per il 33enne non c'era più nulla da fare.

La vittima già ferita in un agguato lo scorso novembre

Vanacore era già stato ferito da colpi d'arma da fuoco circa tre mesi fa. Il 20 novembre del 2022, infatti, il 33enne era stato colpito da alcuni proiettili alle gambe mentre si trovava nel Rione Traiano, complesso di edilizia popolare nella periferia occidentale di Napoli. In quel caso, il 33enne riportò ferite giudicate non gravi.

A Napoli un 32enne ucciso 10 giorni fa

Lo scorso 26 gennaio, invece, Rocco Tomaselli, 32 anni, è stato ucciso in un agguato nella zona delle cosiddette Case Nuove, tra il porto e la Stazione Centrale di Napoli. Il giovane è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in strada, in via Santa Maria delle Grazie a Loreto; le indagini sull'omicidio sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli.