Spari al Rione Traiano in pieno giorno, uomo ferito alle gambe Un 33enne è stato ferito alle gambe al Rione Traiano, Napoli Ovest; medicato in ospedale, non è in pericolo di vita. Indagini affidate alla Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Un uomo è stato gambizzato tra gli edifici del Rione Traiano, periferia ovest di Napoli, nella tarda mattinata di oggi, 20 novembre. La vittima, il 33enne Federico Vanacore, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, le sue condizioni non sarebbero gravi: è stata raggiunta dai proiettili alle gambe. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il 33enne, a quanto apprende Fanpage.it, è arrivato all'ospedale di Fuorigrotta poco prima delle 13, il ferimento sarebbe avvenuto intorno alle 12:30, in pieno giorno, nel complesso di edilizia popolare del quartiere Soccavo. In ospedale i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sulle circostanze sono in corso accertamenti, la dinamica resta ancora da ricostruire. Non è chiaro se l'uomo, che abita nella zona di Ponticelli, nella periferia est, sia stato colpito durante un litigio, un tentativo di rapina o se, al contrario, sia stata invece una ritorsione i cui motivi potrebbero essere da ricercare in dinamiche criminali.