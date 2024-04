video suggerito

Prima la rissa a colpi di mazze e poi gli spari: terrore in pieno giorno ad Afragola, due feriti Domenica di sangue ad Afragola, nella provincia di Napoli, dove è scoppiata una violenta rissa, al culmine della quale ci sono stati anche degli spari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Paura in pieno giorno ad Afragola, nella provincia di Napoli. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 aprile, una violenta rissa è scoppiata, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, nel cuore della città, in piazza Castello: alcune persone si sono affrontate a colpi di bastoni e, al culmine della violenta lite, ci sono stati anche degli spari. Si registrano due feriti, di cui uno in gravi condizioni.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale: il più grave dei due è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della rissa e della sparatoria sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le opportune indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare i responsabili. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e quelli del commissariato di Afragola hanno trovato per terra alcuni proiettili inesplosi e alcuni bossoli, che sono stati sequestrati.