video suggerito

Automobilista rapinato con la pistola alla tempia in pieno giorno a Scampia: il furto in 10 secondi La rapina in pieno giorno in via Roma verso Scampia ripresa dalle telecamere. Borrelli (Avs): “Questo è far west” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

117 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un automobilista si ferma con la sua vettura davanti al cancello automatico aspettando che si apra per entrare. All'improvviso, dietro di lui, sbuca uno scooter con due persone a bordo. In un lampo, uno dei due scende, piomba sul lato del guidatore dell'auto e punta una pistola alla tempia dell'automobilista. Si fa consegnare tutto e fugge via. Il tutto dura circa 10 secondi. Ma la rapina lampo viene immortalata dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il video è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): "Clima da Far West".

La rapina in pieno giorno a Scampia

La rapina è avvenuta, secondo le ricostruzioni, domenica 21 aprile 2024, attorno alle ore 14,00, in via Roma verso Scampia, nel quartiere nord di Napoli. Alcuni cittadini hanno inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il video della rapina avvenuta a Napoli.

"Le telecamere – spiega Borrelli – inquadrano un cittadino che rientra a casa a bordo della sua vettura e, mentre attende l’apertura del cancello, da uno scooter che sopraggiunge alle spalle, con un salto di lince, un delinquente scende in corsa e si lancia verso l’automobilista, sfonda il finestrino con il calcio della pistola e gliela punta alla tempia, lo deruba e scappa via. Accade in pieno giorno, alle ore 13,00 in via Roma verso Scampia".

Leggi anche Accoltellato in pieno giorno in via Cesare Rosaroll, due arresti per tentato omicidio

Borrelli (Avs): "Questo è far west"

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha commentato:

“Siamo sotto assedio della delinquenza più becera. E’ un clima da Far West – ha continuato – In periferia quanto al centro della città non esistono zone franche. La vittima stava rientrando a casa da lavoro e gli è andata bene per il solo fatto che non ci abbia rimesso la pelle. In città è vera emergenza sicurezza, i cittadini perbene sono sotto assedio di delinquenti sfrenati e impuniti. Lo Stato deve fare sentire la sua presenza con operazioni costanti, radicali e profonde. Bisogna agire con determinazione prima che il marcio prevalga”.