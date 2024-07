video suggerito

Agguato ai Quartieri Spagnoli in pieno giorno, 44enne ferito davanti alla sua abitazione Un uomo è stato ferito a un piede intorno alle 13 di oggi, 4 luglio, in via Portamedina; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

I killer sono entrati in azione intorno alle 13, incuranti del sole ben alto e della presenza di numerose persone in strada. Obiettivo un 44enne, raggiunto nei pressi della sua abitazione ai Quartieri Spagnoli: l'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola a un piede. Sulla matrice dell'agguato sono in corso indagini, affidate alla Squadra Mobile della Polizia di Stato, ma è probabile che possano esserci dei collegamenti coi recenti fatti di sangue che sono stati registrati nell'area, punto nevralgico per il turismo e dove il vuoto di potere lasciato dalle operazioni di polizia avrebbe portato al tentativo di emersione di nuovi gruppi criminali.

Agguato in via Portamedina, ai Quartieri Spagnoli

La vittima è stata identificata in A. P., del posto e con alcuni precedenti; l'uomo si trovava in via Portamedina quando gli hanno sparato. Diversi i colpi esplosi, uno solo quello andato a segno: la pallottola lo ha raggiunto al piede destro, lasciando foro di entrata e di uscita. Il 44enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'"Ospedale dei Pellegrini", dove, dopo le medicazioni del caso, è stato dimesso: i medici hanno escluso il pericolo di vita e le sue condizioni sono state giudicate non gravi. Sul luogo del ferimento la Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato alcuni bossoli.

Gli spari in via Montecalvario

Nella notte del 2 luglio erano stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco in via Montecalvario, a circa 700 metri di distanza dall'episodio di oggi, sempre nell'area dei Quartieri Spagnoli. In quella circostanza non c'erano stati feriti: i proiettili sarebbero stati sparati in aria, si sarebbe trattato di una "stesa". Il Prefetto, anche in virtù degli altri fatti di sangue avvenuti nei giorni precedenti, aveva disposto l'intensificazione dei controlli sulla zona.