Agguato a Caserta la notte di Capodanno, 26enne colpito da proiettile alla tempia L’agguato al Rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere. Nello stesso comune, un 17enne accoltellato al bar durante il brindisi di mezzanotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 26 anni è stato colpito da un proiettile alla tempia durante la notte di Capodanno, al Rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. L'episodio, dai primi accertamenti condotti dalle forze dell'ordine, non sembra però essere legato ai festeggiamenti per l'arrivo del 2024. Si segue, piuttosto, la pista di un possibile agguato di matrice criminale. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta, dove ha ricevuto le prime cure mediche del caso ed è attualmente ricoverato.

L'agguato al Rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere

Sulla vicenda sono in corso le indagini degli investigatori della Polizia di Stato. Dai primi accertamenti, l'episodio, come detto, non sembrerebbe tuttavia legato ai festeggiamenti del Capodanno 2024. Il 26enne, quindi, a differenza di quanto inizialmente circolato, non sarebbe rimasto ferito, quindi, da un proiettile vagante esploso accidentalmente. L'ipotesi al momento al vaglio è che possa trattarsi, invece, di un agguato ai danni del 26enne, che è tuttora ricoverato all'ospedale di Caserta in gravissime condizioni. L'agguato potrebbe essere legato ai traffici illeciti, in particolare la droga, gestiti nel Rione delle case popolari, cosiddetto ex Iacp.

Un 17enne accoltellato al bar durante il brindisi di mezzanotte

Sempre a Santa Maria Capua Vetere, poco prima della mezzanotte, intanto, un ragazzo di 17 anni è stato ferito lievemente ad una gamba con un coltello durante una lite. L'aggressione è avvenuta all'esterno di un locale dove era in corso un brindisi di fine anno. La giovane vittima è stata trasportata in ospedale. Qui è stato curato dal personale sanitario e dimesso.