Trasporto pubblico a Napoli

Addio al Ponte delle Repubbliche Marinare a Napoli, arrivano le ruspe per abbatterlo Addio al ponte delle Repubbliche Marinare: arrivano le ruspe per abbatterlo. Il cantiere è partito oggi, 11 ottobre 2021. Si tratta del cavalcavia che sovrasta la strada di Napoli Est, ad oggi inutilizzato, è rimasto solo come simbolo del degrado nel quartiere. Tutta l’area sarà riqualificata: il Comune ha previsto lavori per un milione di euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Addio al ponte delle Repubbliche Marinare: arrivano le ruspe per abbatterlo. Il cantiere è partito oggi, 11 ottobre 2021. Si tratta del cavalcavia che sovrasta la strada di Napoli Est, ad oggi inutilizzato, è rimasto solo come simbolo del degrado nel quartiere. Al taglio del nastro del cantiere, presente il presidente della commissione consiliare Infrastrutture e Lavori Pubblici, Aniello Esposito: "Oggi – spiega – viene dato un evidente segnale di riqualificazione ai quartieri di Barra e San Giovanni a Teduccio. L'avvio del cantiere è frutto di un impegno e di un lavoro costante per arrivare alla realizzazione dell'opera". La durata complessiva dell’intervento si aggira intorno ai 220 giorni, circa sette mesi e mezzo, un tempo compatibile col carattere di un’opera così complessa, sia in termini urbanistici che di ricadute per la zona in cui viene realizzata.

Per la riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare, con la demolizione del viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e la riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare il Comune di Napoli ha previsto in bilancio circa un milione di euro. L'appalto, in questo caso, dopo una serie di vicessitudini, è andato alla Epsilon 2000 soc coop. "Dobbiamo ringraziare per questo importante risultato – prosegue Esposito – in particolare l'ex consigliere comunale Franco Eletto, vero ideatore dell'opera, che venti anni fa fece approvare in consiglio comunale la delibera. E l'ingegnere Edoardo Fusco, responsabile della viabilità e strade pubbliche del Comune di Napoli. Andiamo avanti, senza mai soste, per il bene della zona orientale della città".