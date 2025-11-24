Accoltellata a Qualiano, la 35enne ha indicato l’ex al medico del 118: “È stato lui”

"È stato lui", e poi il nome. Distesa nell'ambulanza, durante la corsa disperata al Pronto Soccorso, la 35enne accoltellata dall'ex a Qualiano (Napoli) ha indicato il suo aggressore, prima di cedere al panico: "Non respiro… sto morendo". A raccontarlo è Manuel Ruggiero, medico del 118 che, insieme all'equipaggio dell'automedica e dell'ambulanza, è intervenuto sabato sera. La donna, ancora ricoverata in ospedale, è ora fuori pericolo di vita ma le sue condizioni restano molto gravi.

Fermato l'ex, era evaso dai domiciliari

Poche ore dopo l'aggressione, i carabinieri hanno rintracciato il presunto responsabile. Si tratta di un 29enne di Calvizzano, che era sottoposto agli arresti domiciliari proprio a seguito delle denunce presentate dalla 35enne. Sabato sera, questa la ricostruzione, ha manomesso il braccialetto elettronico ed è andato a Qualiano, in via Filippo Turati. E l'ha aspettata. Si è appostato nel buio, in attesa che la donna tornasse a casa dopo il lavoro dai suoi due figli, nati da una precedente relazione. E l'ha accoltellata: sette fendenti almeno, i più pericolosi tra testa e addome. Il 29enne, trovato qualche ora dopo in casa sua, è stato arrestato per evasione e tentato omicidio e ora è in carcere.

Il racconto del medico del 118: "È stato lui"

La segnalazione dal centralino del 118 alla postazione è arrivata alla 20:45 di sabato sera, 22 novembre. Dieci minuti dopo, l'automedica era sul posto, la ragazza era stata già caricata nell'ambulanza di tipo India (con equipaggio autista soccorritore e infermiere). "A un certo punto le chiedo, quasi sottovoce – scrive Ruggiero – chi è stato?". E la risposta, sussurrata: "È stato lui".

Poi, la paura: "Dottore… non respiro… sto morendo". E la risposta del medico: "Qua dentro non muore nessuno. Hai capito? non muore nessuno. Ci sei tu, ci siamo noi. Stai serena". Pochi minuti dopo, l'ambulanza è arrivata al Pronto Soccorso del San Giuliano di Giugliano; la donna è stata operata d'urgenza nella notte e, trasferita in Rianimazione, è stata dichiarata fuori pericolo di vita.