Ragazza pugnalata 7 volte sotto casa, arrestato l’ex a Qualiano: evaso dai domiciliari per colpirla

Il 29enne era stato denunciato per maltrattamenti e aveva il braccialetto elettronico. Incastrato dalle telecamere. La vittima ancora gravissima in ospedale.

Arrestato l'uomo che ieri sera ha accoltellato sotto casa la sua ex fidanzata a Qualiano, in provincia di Napoli. La 35enne è stata colpita con 7 coltellate ed è ancora ricoverata in gravissime condizioni. Si tratterebbe dell’ex compagno, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti. L'uomo era stato poi sottoposto agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il 29enne, originario di Calvizzano, nel Napoletano, è stato catturato ed è ora in carcere. L'aggressione era avvenuta attorno alle ore 21,30 di ieri nel parco Cerqua.

L'aggressore della 35enne incastrato dalle telecamere

Questa notte, con una indagine lampo, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, incaricati delle indagini per l'aggressione, hanno arrestato per evasione e tentato omicidio il 29enne. L'uomo, come detto, era già ai domiciliari, dai quali è scappato prima di arrivare sotto casa dell'ex ed assalirla con un coltello. È stato incastrato grazie alla testimonianza della vittima, subito soccorsa dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e trasportata in ospedale, e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I militari dell'Arma lo hanno identificato e raggiunto.

La vittima ancora ricoverata in codice rosso

Per la vittima sembrerebbe scongiurato il pericolo di vita. La giovane donna rimane ricoverata comunque in ospedale in codice rosso. L'aggressione è avvenuta ieri sera, attorno alle 21,30. I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua dopo aver ricevuto la segnalazione per una donna ferita. Sul posto, come detto, anche le ambulanze del 118. Grazie al tempestivo intervento del personale sanitario si è riusciti a scongiurare il peggio. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, la 35enne sarebbe stata accoltellata più volte in varie parti del corpo. Questo nel piazzale antistante la sua abitazione. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Ma come detto, poi, le sue condizioni sarebbero in miglioramento.