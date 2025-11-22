napoli
Qualiano, donna accoltellata sotto casa: 7 fendenti, è in pericolo di vita

Una 35enne di Qualiano è stata ricoverata in pericolo di vita: è stata accoltellata sotto casa. Indagini dei carabinieri.
A cura di Nico Falco
Una donna di 35 anni è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi, 22 novembre, nell'ospedale San Giuliano di Giugliano, in pericolo di vita: è stata ferita con sette coltellate tra addome, testa, braccia e gambe. Si sarebbe trattato di un'aggressione, forse durante un litigio, da parte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. La dinamica è in via di definizione.

Donna accoltellata a Qualiano, è in pericolo di vita

L'allarme intorno alle 21 di oggi, quando ai sanitari del 118 è arrivata la segnalazione del ferimento: per strada, all'interno di parco residenziale Cerqua, in via Filippo Turati, c'era una donna che era stata appena accoltellata. In pochi minuti sono arrivate l'auto medica e l'ambulanza dell'Asl Napoli 2 (Varcaturo e Giugliano 01) che, dopo le prime cure per la stabilizzazione sul posto, sono ripartite alla volta del Pronto Soccorso di Giugliano; in ospedale la giovane è arrivata in gravi condizioni, classificata come codice rosso, ma cosciente.

Sette coltellate, l'aggressione sotto casa

Stando ai primi accertamenti, la 35enne sarebbe stata raggiunta da almeno sette coltellate; i colpi sarebbero stati diretti principalmente all'addome e al retro della testa e ci sarebbero ferite anche alla gamba e una, probabilmente da difesa, ad un braccio. La dinamica non è ancora chiara, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda e sarebbero già in possesso di alcuni elementi utili per identificare il responsabile.

