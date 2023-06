A Sorrento ancora un furto di colla per dentiere al supermercato: rubati tubetti per 260 euro Secondo arresto in una settimana per un furto consistente di colla per le protesi dentarie in un supermercato. Nei guai un 24enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ancora un maxi-furto di colla per dentiere in un supermercato a Sorrento, in provincia di Napoli. È il secondo in una settimana. Questa volta il taccheggiatore stava per portare via dal centro commerciale tubetti di pasta adesiva per le protesi dentarie per un valore di circa 260 euro. Ma è stato colto sul fatto e arrestato. Nei guai un 24 enne, anche questa volta di origine georgiane, come nel caso del primo arresto avvenuto qualche giorno fa.

Il fenomeno dei furti di colla per dentiere

E gli investigatori ora si chiedono a cosa possa servire tutta questa colla per dentiere. Un fenomeno che sembra stia dilagando in tutt'Italia. Se alcuni ipotizzano che si tratti di furti di sopravvivenza. Nel primo caso a Sorrento, l'arrestato era un 25enne georgiano senza fissa dimora. Dall'altra parte, però, la grande quantità sottratta non sembrerebbe essere legata ad un uso personale. Che possa essere rivenduta magari al mercato nero? Ma gli investigatori si chiedono anche se la colla per dentiere possa avere anche altri utilizzi.

L'ultimo furto a Sorrento è avvenuto a distanza di due giorni da un arresto quasi identico. Nel primo caso si trattava, come detto, di un 25enne clochard di origine georgiana. Nel secondo caso, invece, a finire in manette per furto aggravato è stato un 24enne incensurato anche lui di origini georgiane. I carabinieri della stazione di Sorrento lo hanno bloccato poco dopo aver rubato il corrispettivo di 260 euro in colle per protesi dentarie. La refurtiva era nascosta in una sorta di doppio fondo ricreato nella camicia. Tutto il materiale sottratto è stato alla fine restituito e il 24enne è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.