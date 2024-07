video suggerito

Anziana truffata a Sorrento, le portano via più di 40mila euro: arrestata 25enne, caccia ai complici La truffa è stata compiuta nello scorso mese di maggio con la tecnica del finto incidente: i carabinieri hanno arrestato una 25enne, mentre i complici sono ancora da identificare.

A cura di Valerio Papadia

Un'anziana donna di Sorrento truffata con la tristemente nota tecnica del finto incidente da parte di un parente: i malviventi le hanno portato via più di 40mila euro tra denaro e soprattutto gioielli in oro. La truffa è stata perpetrata lo scorso 21 maggio: soltanto adesso, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato una donna di 25 anni napoletana, gravemente indiziata di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima, nonché dall'entità del danno patrimoniale cagionato all'anziana. I complici della 25enne sono tuttora da identificare.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Sorrento hanno permesso di appurare che, lo scorso 21 maggio, la vittima, una donna di 68 anni, era stata contattata telefonicamente da un finto maresciallo dell'Arma, che aveva riferito all'anziana che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente: utilizzando il cellulare mentre era alla guida, aveva investito un uomo. Poco dopo, la donna era stata poi contattata dal finto avvocato della persona investita, convincendola che se non avesse consegnato denaro e oggetti preziosi, il figlio sarebbe rimasto in galera.

L'anziana, allora, aveva consegnato 1.200 euro in contanti e monili in oro per un valore di oltre 40mila euro a un altro complice della truffa, che si era presentato alla sua porta. Le indagini dei carabinieri, scattate dopo la denuncia della vittima, che si sono avvalse della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare l'odierna indagata come una delle autrici della truffa: la 25enne, arrestata, è stata sottoposta ai domiciliari.