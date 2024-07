video suggerito

Prima la lite, poi le coltellate: 19enne in ospedale con ferite gravissime, fermato un 17enne Una lite per futili motivi in piazza tra giovani, poi i coltelli: sfregiato a vita un 19enne, arrestato un 17enne dai poliziotti di San Giorgio a Cremano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un 17enne è stato portato in un Istituto Penali per i Minorenni perché gravemente indiziato di lesioni gravissime: sarebbe stato lui, lo scorso 25 maggio, a ferire gravemente un 19enne dopo una lite in piazza per futili motivi. La vittima finì in ospedale dove gli vennero applicati diversi punti di sutura, ma se la cavò: tuttavia, sul suo viso porta uno sfregio permanente da quella notte.

Tutto era accaduto in piazza Raffaele Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, luogo di ritrovo della movida giovanile vesuviana, nella notte del 25 maggio scorso. Qui, dopo una lite per futili motivi, il 17enne raggiunse con un complice (maggiorenne) il 19enne, estraendo un coltello con lama ricurva di circa 20 centimetri e aggredendolo: il giovane era finito in ospedale con una "ferita da taglio guancia sinistra con interessamento del cavo orale e spalla sinistra". Lo scorso 31 maggio era stato fermato il complice maggiorenne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere: stamattina è toccato invece al 17enne, raggiunto anche lui da un fermo firmato nel suo caso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni partenopeo, dopo le indagini condotte dalla Procura e dal commissariato di polizia di San Giorgio a Cremano.