video suggerito

Sfonda vetrina del supermercato con l’auto rubata, poi rischia di investire i passanti: panico nel Napoletano Panico al supermercato Conad di Grumo Nevano. Un 34enne ha cercato di investire i clienti, poi si è schiantato contro la vetrina. Fuggito, si è arrampicato su un’impalcatura in un palazzo, barricandosi in una casa al terzo piano. Arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sfonda la vetrina di un supermercato con un'auto rubata e rischia di investire i clienti, seminando il panico a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Poi fugge via, abbandona l'auto in strada e si arrampica sull'impalcatura di un palazzo fino al terzo piano. Entra in una casa da una finestra aperta e si barrica dentro l'abitazione. Raggiunto dai carabinieri si rifiuta di aprire la porta. I militari dell'Arma sono costretti a scalare le impalcature anche loro, per arrivare all'abitazione. L'uomo, un 34enne incensurato di origine ghanese, viene bloccato e arrestato.

Panico al supermercato Conad di Grumo Nevano

Scene da film ieri pomeriggio, mercoledì 3 luglio 2024, nel parcheggio del supermercato Conad in corso Cirillo a Grumo Nevano, quando attorno alle ore 15,00 si è scatenato un fuggi fuggi generale. L'auto si è schiantata più volte contro la porta d'ingresso del supermercato, dove si erano rifugiati anche altri clienti scappati terrorizzati dal parcheggio. Non è chiaro quale possa essere stato il motivo scatenante del gesto.

Il 34enne alla guida di un’auto, tra accelerate improvvise e manovre azzardate, ha rischiato di investire alcuni passanti e, senza alcun motivo apparente, ha pure sfondato la vetrina del supermercato dove si erano rifugiati i clienti terrorizzati. Poi si è dileguato. I carabinieri della compagnia di Caivano hanno immediatamente avviato le indagini, individuando l’auto e poi il 34enne.

Il 34enne si è arrampicato su un'impalcatura ed è entrato in un palazzo

Il veicolo era parcheggiato in viale della rimembranza, è risultato oggetto di un furto consumato qualche ora prima a Frattaminore. L’uomo, invece, si stava arrampicando sull’impalcatura installata attorno ad un palazzo in ristrutturazione poco lontano. Al terzo piano si è infilato nella finestra aperta di un appartamento disabitato e lì si è barricato, rifiutando qualsiasi contatto con i militari. Così i carabinieri hanno seguito lo stesso percorso, salendo lungo l’impalcatura. Dalla stessa finestra lo hanno raggiunto e bloccato. Finito in manette, il ghanese è stato portato in carcere. Dovrà rispondere di danneggiamento e ricettazione.