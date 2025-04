Arsenale con mitragliatrici, pistole e esplosivi in auto rubata vicino all’Aeroporto di Capodichino: tutto sequestrato

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un arsenale da guerra, con mitragliatrici, fucili, pistole, esplosivi e centinaia di proiettili scoperto in un'auto rubata nascosta vicino all'Aeroporto di Capodichino di Napoli. Armi da guerra in molti casi cariche e pronte ad essere usate. Tutto l'armamentario è stato sequestrato dalle forze dell'ordine. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale, Unità Operativa IAES. Sul posto anche la Polizia Scientifica della Questura Centrale che ha impiegato cani da fiuto specializzati per l'individuazione di polveri piriche e ordigni esplosivi, e personale della Guardia di Finanza.

L'operazione delle forze dell'ordine

Il ritrovamento dell'ingente quantitativo di armi è avvenuto in un'area tra via de Giaxa e viale Umberto Maddalena, a due passi dallo scalo partenopeo. Qui, le forze dell'ordine, a quanto si apprende, hanno ritrovato una Ford Fiesta risultata rubata con targhe clonate e precisamente nel doppio fondo ricavato nel vano della ruota di scorta. All'interno vi erano molte armi perfettamente conservate e oleate, pronte all'uso.

Nello specifico, 1 fucile kalashnikov, 3 pistole Beretta con matricole abrase 400 proiettili di vari calibri, 5 caricatori per pistole, 2 caricatori per kalashnikov. Sul posto, come detto, anche le unità specialistiche della polizia di Stato (artificieri, scientifica, reparto Aereoporto con cinofili per ricerca di esplosivi e armi) e guardia di finanza cinofili Aereoporto per ricerca di droga. Le forze dell'ordine a quel punto hanno battuto al setaccio tutta la zona. Sono stati ritrovati anche 10 chili circa di sostanza esplosiva in buste per fabbricare bombe carta. Tutto il materiale, sia l'area che l'autovettura, sono state poste sotto sequestro ai fini probatori.