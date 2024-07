video suggerito

Napoli, furto alle poste a San Giovanni: rubati 400mila euro, in azione banda del buco Il furto è andato in scena nel weekend. I malviventi, entrati nell’ufficio postale dal sottosuolo, hanno portato via una cassaforte contenente circa 400mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Furto alle poste a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli: approfittando della chiusura nel weekend, alcuni malviventi hanno portato via una cassaforte contenente circa 400mila euro. Ad entrare in azione è stata quella che viene comunemente chiamata banda del buco: i malviventi sono infatti entrati da un buco scavato nel sottosuolo e hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di via Minichino, asportando la cassaforte e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra della Polizia di Stato, che hanno effettuato i primi rilievi, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; gli inquirenti acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale, nella speranza che possano offrire dettagli utili a indentificare i componenti della banda del buco entrata in azione nel weekend.