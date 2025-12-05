A processo come scafisti, 4 migranti assolti dopo 17 mesi: riconosciuto “stato di necessità”

La nave Ocean Viking

Assolti, perché è stato riconosciuto "lo stato di necessità", dopo 17 mesi passati in carcere: si è concluso così il processo nei confronti dei quattro migranti arrivati a Napoli nel luglio 2024, individuati come scafisti delle due imbarcazioni naufragate e soccorse dalla Ocean Viking. La sentenza è stata emessa oggi, 5 dicembre, contestualmente è stata disposta la scarcerazione; per le motivazioni si dovrà attendere il deposito, entro 90 giorni.

"La sentenza che assolve i 4 migranti riconoscendo lo stato di necessità – spiegano a Fanpage.it le avvocate Tatiana Montella e Martina Stefanile, parte del pool difensivo – rappresenta una vittoria importante, perché scardina da un lato il paradigma sin troppo spesso applicato nei Tribunali che equipara il capitano a colui che organizza le lucra sulle traversate, riconoscendo le condizioni di necessità che caratterizzano il percorso di ogni migrante in fuga dal proprio paese di origine, affermando in modo chiaro che i capitani altro non sono che migranti che esercitano la propria libertà di movimento; dall'altro lato riconosce la supremazia del bene giuridico ‘vita e libertà di movimento', rispetto alla tutela giuridica dei confini".

La nave della ONG SOS Méditerranée era sbarcata a Napoli il 20 luglio 2024, con a bordo 55 persone, di nazionalità egiziana, siriana e palestinese, salvate in due distinti interventi, il 17 e il 18 luglio. I quattro erano stati sottoposti a fermo poche ore dopo, riconosciuti, anche sulla base delle testimonianze degli altri migranti, come i capitani delle due imbarcazioni; successivamente il provvedimento era stato convalidato e, nell'ottobre 2024, era stato emesso il decreto di giudizio immediato.