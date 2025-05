video suggerito

A Pozzuoli scuole chiuse il 14 maggio per il terremoto, aperte a Bacoli e Monte di Procida Saranno chiuse le scuole di Pozzuoli domani, 14 maggio, per la prosecuzione dei controlli dopo il terremoto; aperte, invece, a Napoli, Bacoli e Monte di Procida.

A cura di Nico Falco

Domani, 14 maggio, apriranno regolarmente le scuole a Napoli, a Bacoli e Monte di Procida, mentre resteranno chiuse a Pozzuoli per consentire la prosecuzione delle verifiche disposte a seguito delle forti scosse di terremoto che sono state registrate nella mattinata e nel primo pomeriggio di oggi. Lo rende noto la Prefettura di Napoli, dopo ‘ultimo punto della situazione fatto dal Centro Coordinamento Soccorsi, attivato questa mattina dal prefetto Michele di Bari.

In queste ore stanno procedendo anche le verifiche sugli edifici da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno interdetto l'accesso alla chiesa di Sant'Antonio, in via Pergolesi, a Pozzuoli, perché l'evento sismico ha creato una lesione al campanile.

Contemporaneamente si sono svolte a Napoli le verifiche sugli istituti scolastici, in particolar modo in quelli della Decima Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta), quella dove maggiormente sono state avvertite le scosse in quanto più vicina all'epicentro (nel mare di Pozzuoli, all'altezza del Rione Terra). All'esito dei controlli non sono emersi danni significativi. In un post su Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, informa che "dopo lo sciame sismico di questa mattina, abbiamo subito avviato le verifiche con i tecnici che non hanno rilevato danni a scuole, persone o edifici. Per questo, domani mercoledi' le scuole in citta' saranno regolarmente aperte".