A Napoli torna il Concertone di Capodanno in piazza del Plebiscito: il piano del Comune Il Comune prova a riportare lo show di fine anno in piazza: ipotesi “Passione” di Turturro con le canzoni napoletane.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il concerto di Capodanno 2020 in piazza del Plebiscito

Torna il concertone di Capodanno in piazza del Plebiscito dopo lo stop per Covid del 2020. L'ultimo show, infatti, risale al 31 dicembre 2019. Il Comune di Napoli, tramite l'assessorato al Turismo, guidato da Teresa Armato, ha preparato il progetto per riportare il mega-evento di fine anno in piazza, che dovrà tenersi, però, secondo tutte le norme anti-Covid19. Tra le ipotesi, riferiscono fonti del Comune, c'è quella di mettere in scena lo spettacolo "Passione", ispirato al film di John Turturro. Come interpreti ci saranno i cantanti napoletani e forse qualche ospite di livello nazionale. La delibera è pronta, ma per diventare definitiva deve essere approvata dalla giunta Manfredi. E non sono escluse modifiche dell'ultim'ora.

In piazza solo posti a sedere

Per evitare assembramenti non ci saranno posti in piedi. Ma saranno posizionate le sedie. La piazza sarà a numero chiuso, con una capienza stimata con il distanziamento di circa 5mila posti a sedere, anche se il Comune sta vedendo di aumentarla – nelle precedenti edizioni, infatti, in piazza c'erano anche più di 100mila persone – e sarà obbligatorio il green pass. Una volta approvata in conferenza dei servizi, la manifestazione poi sarà regolamentata di concerto con la Polizia Municipale.

Il Comune sta valutando anche un Piano B, nel caso in cui l'aumento dei contagi Covid non dovesse consentire la manifestazione all'aperto l'ultimo dell'anno. Tra le ipotesi c'è quella di trasmettere in Tv lo spettacolo, in modo che tutti i napoletani potranno goderne dal salotto di casa. "Passione" è un docu-film musicale con tante canzoni della tradizione napoletana: Vesuvio, Era de maggio, Comme facette mammeta, Maruzzella, Malafemmena, Don Raffaè, Nun te scurda, Passione, Tammurriata nera, Catarì, Caravan Petrol, Canto delle lavandaie del Vomero, Faccia Gialla, Dove sta Zazà?, Indifferentemente, Napule è.