video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli sospesi i monopattini VOI: è scaduta l’assicurazione Sospesi temporaneamente i monopattini elettrici a noleggio di VOI a Napoli: erano stati introdotti a luglio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra un monopattino elettrico VOI. A destra l'avviso sull'app

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli sospeso temporaneamente il noleggio dei monopattini elettrici della VOI. I mezzi di trasporto smart della società, caratterizzati dal colore rosso ed entrati in servizio dal 1 luglio scorso, gettonatissimi in città, da questa mattina sono scomparsi. Che fine hanno fatto? Un avviso sull'App spiega che "il servizio è temporaneamente sospeso. I monopattini Voi non sono attualmente disponibili a Napoli. Se hai un abbonamento, i giorni non usufruiti ti verranno rimborsati automaticamente. Grazie per la pazienza. Torneremo presto!".

Monopattini Voi, in corso il rinnovo della polizza

Ma qual è il motivo? I monopattini della VOI non sono andati via da Napoli. I napoletani possono stare tranquilli: li rivedranno presto. La spiegazione della temporanea scomparsa, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, riguarda il rinnovo della polizza assicurativa, che, attualmente, è in corso di rinnovo. Non appena la nuova polizza sarà comunicata al servizio comunale competente, i monopattini potranno tornare in strada. "Le valutazioni – fanno sapere dal Comune di Napoli – hanno tempi rapidi".

Per i monopattini elettrici in sharing, infatti, in base al nuovo regolamento ed alle nuove normative nazionali, è obbligatorio avere anche l'assicurazione, a tutela dei passeggeri e degli altri cittadini. Da qui, la necessità di procedere al rinnovo. I monopattini elettrici in sharing sono stati introdotti a Napoli, in via sperimentale, nel 2020. Nell'estate 2023 sono scadute le concessioni. Il Comune ha fatto un nuovo bando ed hanno vinto tre società: Voi technology Italia srl, che hanno i monopattini di colore rosso, Bit mobility srl, con la fascia bianca, e Bird rides Italy srl, con la fascia azzurra. La flotta in totale è composta da 2.100 monopattini, 700 per ciascun operatore, che possono essere affittati tramite le App scaricabili online sul proprio telefonino.

Voi: "Entusiasti di Napoli"

La società Voi negli scorsi giorni ha spiegato che: "Da quando abbiamo lanciato il nostro servizio di monopattini in sharing sul territorio del Comune di Napoli il 1° luglio 2024 con 700 veicoli, siamo stati entusiasti di vedere l'accoglienza travolgente e la rapida adozione da parte della cittadinanza. La missione di Voi di fornire un'opzione di trasporto conveniente ed ecologica non solo ha migliorato la mobilità, ma ha anche contribuito a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della città". E, ancora: "Siamo molto soddisfatti del servizio su Napoli. L'entusiasmo da parte della comunità, unita a problemi minimi di vandalismo o furto, evidenzia l'impatto positivo della nostra presenza in città. Grazie all'applicazione di sanzioni e alla continua educazione degli utenti, abbiamo promosso una cultura di responsabilità e rispetto tra i nostri utenti. Restiamo impegnati a lavorare a stretto contatto con la città di Napoli e i suoi residenti per continuare a fornire un servizio che soddisfi le esigenze della comunità, promuovendo al contempo la sicurezza e la sostenibilità."

I dati del trasporto da luglio ad oggi

L'azienda ha poi precisato:

I nostri veicoli sono diventati una scelta popolare per i residenti e i turisti, con un utilizzo impressionante che sottolinea il valore del nostro servizio. Gli utenti Voi a Napoli hanno percorso collettivamente 138,802 chilometri in tutta la città, indicando un forte affidamento ai nostri veicoli per gli spostamenti quotidiani, le commissioni e il tempo libero. Questa adozione diffusa evidenzia la forte fiducia e soddisfazione della comunità nei confronti del servizio. Ogni monopattino è stato utilizzato più di una volta e mezza al giorno con una media di più di 12 minuti di utilizzo a viaggio.

Il servizio è offerto in 10 municipalità per un’area operativa di oltre 100 Km quadrati, incluse zone in cui non è possibile parcheggiare e zone pedonali in cui il veicolo rallenta automaticamente ad una velocità massima pari a 6 km/h.

I numeri più importanti di questa attività sono stati registrati durante le prime settimane; da quando è stato implementato il sistema di sanzioni, abbiamo osservato una diminuzione significativa del numero di violazioni, indicando che gli utenti stanno diventando sempre più attenti alle regole. Questo dimostra un comportamento complessivamente responsabile da parte della maggioranza degli utenti. I nostri studi dimostrano che il 97% degli utenti non mostra più un comportamento scorretto dopo aver ricevuto la prima sanzione pecuniaria. Inoltre, forniamo linee guida complete all'interno della nostra app e durante il processo di iscrizione, per educare gli utenti a un uso sicuro e corretto del monopattino per evitare questo tipo di sanzioni.

Confermato, quindi, l'investimento su Napoli:

Abbiamo mantenuto una flotta in ottime condizioni per garantire che i veicoli siano prontamente disponibili quando e dove gli utenti ne abbiano bisogno. Il nostro impegno nella manutenzione regolare dei veicoli ha portato ad un'elevata efficienza operativa ed alla soddisfazione degli utenti. Il nostro team è impegnato a garantire alla città il miglior servizio possibile, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con una media di più di 20 interventi all’ora sui veicoli in strada.

"Pochi atti di vandalismo"

I mezzi noleggiati sono più sicuri rispetto al passato:

È importante sottolineare che non sono stati segnalati particolari episodi di vandalismo e furto, un successo in gran parte attribuito alla nostra attenzione alla formazione degli utenti attraverso la guida in-app e la nostra Ride Safe Academy. Inoltre, le nostre solide misure di sicurezza, tra cui la localizzazione GPS e i meccanismi di chiusura sicura del vano batteria, si sono dimostrate molto efficaci nel dissuadere dall'uso improprio e nel garantire la qualità della nostra flotta.

Sanzioni per chi viola le regole

Sono previste poi delle sanzioni per chi viola le regole:

Voi, insieme al Comune di Napoli, si impegnano a promuovere un utilizzo responsabile attraverso l'educazione, le sanzioni pecuniarie e il divieto di utilizzo, quando necessario, per garantire la sicurezza del servizio. Queste misure agiscono come strumento correttivo per rafforzare l'uso responsabile e mantenere la sicurezza di utenti e non. Spesso le sanzioni vengono emesse per violazioni come il parcheggio improprio o il rilevamento di una corsa in due. Queste misure servono come deterrente contro i comportamenti inappropriati e nei primi 3 mesi di attività del servizio abbiamo multato 50 persone ed escluso dal servizio circa 10 utenti.