Monopattini elettrici a noleggio a Napoli entro l’estate 2024: saranno 2mila, gestiti da 3 società L’appalto affidato a Voi technology Italia srl, Bit mobility srl e Bird rides Italy srl. Al Comune sono in corso i controlli amministrativi sulle aziende. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

I monopattini elettrici a Napoli potrebbero tornare entro l'estate 2024. Ad aggiudicarsi il nuovo appalto tre società Voi technology Italia srl, Bit mobility srl e Bird rides Italy srl che sono pronte per partire. Ma al momento non c'è ancora una data certa. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, infatti, al Comune di Napoli sono in corso le ultime verifiche amministrative propedeutiche sui tre operatori all'ok definitivo. Si tratta di normali procedure burocratiche, spiegano fonti di Palazzo San Giacomo, come le certificazioni antimafia e altri documenti amministrativi, per i quali occorre un po' di tempo. La speranza, quindi, è di poter partire entro la prossima estate, se possibile anche a ridosso di Pasqua, salvo ulteriori imprevisti o eventuali ricorsi degli esclusi.

A Napoli in arrivo tre società di pattini elettrici

I monopattini elettrici in sharing hanno lasciato Napoli la scorsa estate, quando l'ultimo operatore rimasto, Helbiz, è andato via. Il Comune ha lanciato un nuovo bando, il 12 giugno 2023, al quale hanno partecipato 10 concorrenti. In totale, in tutta Napoli ci saranno un massimo di 2.100 monopattini, 700 per ciascun operatore, che potranno essere affittati tramite le App scaricabili online sul proprio telefonino. Copriranno il servizio fino al 2025, salvo proroghe. Le prove su strada dei mezzi sono state effettuate con successo lo scorso 1 dicembre. Sono stati eseguiti i test drive nel piazzale antistante lo stadio Diego Armando Maradona, sul percorso di accesso alle palestre e nelle aree limitrofe, in corrispondenza di via Tansillo, tutti superati con successo.