A Napoli si spara ancora, due uomini feriti a colpi nelle gambe in pieno giorno Due uomini di 43 e 42 anni feriti alle gambe e curati all’Ospedale del Mare. L’aggressione oggi pomeriggio a Ponticelli. Indaga la Polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si torna a sparare in pieno pomeriggio. Due uomini di 43 e 42 anni sono rimasti feriti da proiettili nelle gambe. L'aggressione è avvenuta oggi pomeriggio nella zona orientale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le due vittime sono arrivate con mezzi propri al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, con ferite da arma da fuoco alle gambe. Qui sono state praticate loro le prime cure mediche del caso. Non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi sarebbero già noti alle forze dell'ordine e residenti nella zona orientale. Sulla vicenda è aperta una indagine della Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. L'aggressione sarebbe avvenuta attorno alle ore 18,00.

L'aggressione a Ponticelli, feriti due uomini

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta in via Carlo Miranda a Ponticelli. I due uomini feriti erano a bordo di un'auto utilitaria, quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola. I due feriti sono Bruno Esposito, 43 anni, e Salvatore Castellano, di 42 anni. Non è escluso che possano essere stati vittima di un agguato. Non si ferma quindi l'escalation di violenza nella zona orientale di Napoli, dove negli ultimi mesi si sono registrate sparatorie con feriti, bombe carta esplose in strada che hanno danneggiato auto e negozi. Torna l'incubo della faida tra i clan di camorra. Sull'episodio avvenuto oggi bisognerà aspettare le indagini delle forze dell'ordine per capire di cosa si sia trattato e fare luce sulla vicenda. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di identificare i responsabili del raid.