video suggerito

A Napoli si gira l’Isola delle Donne, film di Massimiliano Gallo: set in centro, a Coroglio e Posillipo A Napoli si gira il nuovo film L’isola delle donne, con la regia di Massimiliano Gallo. Set in centro a Coroglio e Posillipo. Riprese anche a Santa Maria Capua Vetere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore e regista Massimiliano Gallo

A Napoli si gira "L'isola delle donne", diretto dall'attore Massimiliano Gallo, alla sua prima regia. Il film, prodotto da Panama film, con il contributo del Ministero della Cultura, è ispirato ad una storia vera: un gruppo di detenute che furono trasferite dal carcere di Pozzuoli a quello di Nisida. Della vicenda si interessò anche il drammaturgo Eduardo De Filippo, all'epoca senatore, che portò il teatro in carcere.

I luoghi di Napoli nel nuovo film di Massimiliano Gallo

Le prime riprese cinematografiche sono già partite negli scorsi giorni. Diverse le location scelte da Gallo per girare la sua opera prima, con set allestiti in esterna al centro storico di Napoli, ma anche a Posillipo, Bagnoli e Coroglio. Tra i luoghi dove si potrebbe girare, a quanto apprende Fanpage.it, ci potrebbe essere piazza Municipio, nel tratto all'incrocio tra via Giuseppe Verdi e via Ruggero Leoncavallo, a pochi passi da Palazzo San Giacomo e dalla Fontana del Nettuno, e con lo scenario del Maschio Angioino sullo sfondo.

Ma centrale sarà anche il ruolo del promontorio di Posillipo. Proprio qui, infatti, a cavallo del quartiere di Bagnoli, sorge l'isola di Nisida, dove si trova l'istituto di pena minorile. Tra le possibili location ci sarebbe anche via Petrarca, strada collinare molto panoramica, tra le più famose della città, dove potrebbero essere girate delle scene al crepuscolo. Altre riprese sono già state effettuate negli scorsi giorni nella zona di Coroglio e dell'ex Italsider.

Leggi anche A Napoli si gira il prequel di Gomorra: al Rione Sanità si cercano ragazzi napoletani per protagonisti

Le riprese a Santa Maria Capua Vetere

Alcune scene del film dovrebbero essere girate anche a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, un'altra città dove è presente un istituto di pena. Qui la produzione ha avuto dall'amministrazione comunale l'ok per girare alcune scene, sia nelle strade cittadine che nel teatro Garibaldi. Tra i luoghi interessati anche le aree a ridosso del Campo sportivo M. Piccirillo, con accesso da Via J. Palack.