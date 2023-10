A Napoli si gira la nuova commedia di Valeria Golino, al Duomo corteo con 80 figuranti A Napoli si gira il film “Mica è colpa mia”: set a Largo Donnaregina con 80 figuranti, riprese anche sul Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira una nuova commedia con Valeria Golino, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Le riprese cinematografiche sono iniziate negli scorsi giorni e nel cast figurerebbe anche l'attrice napoletana, interprete di tantissimi film memorabili, come "Rain Man – L'uomo della pioggia", con Dustin Hoffman e Tom Cruise, solo per citarne uno. Lo scorso anno Valeria Golino ha partecipato alla serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti”, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, autrice de L'Amica Geniale, anche questa ambientata a Napoli.

A Largo Donnaregina corteo con 80 figuranti

Il 23 ottobre scorso sono iniziate in città le riprese cinematografiche del nuovo film del regista Umberto Riccioni Carteni, prodotto da HT FILM. Sulla trama e sul cast c'è ancora massimo riserbo. Il titolo, che potrebbe essere provvisorio, è "Mica è colpa mia", e a confermarlo ci sarebbe un post su Instagram dello stesso regista, con il primo ciak fissato per la notte tra lunedì 23 e martedì 24 ottobre scorsi.

Foto da Instagram Umberto Carteni

Le prime riprese sono state fatte di notte, tra le 23 del 23 ottobre e le 2 di notte del 24 ottobre. Un corteo con circa 80 figuranti ha sfilato in strada in via Donnaregina, nel tratto di compreso tra il portone del Palazzo Arcivescovile, Largo Donnaregina e via Duomo. Per consentire di girare, la strada è stata chiusa al traffico agli incroci tra via Duomo, via Donnaregina, tra via Donnaregina e vico Sedil Capiano, e tra via Carbonara e via Santa Sofia, con il presidio della Polizia Locale.

Le riprese sono proseguite anche nei giorni successivi. Tra le location prescelte figurerebbe anche il Lungomare di Napoli, nella zona di via Caracciolo.